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Политика

Александр Мудров: "Регсовет - это эффективный механизм, который позволяет сделать некий срез мнений всех глав муниципалитетов"

19 декабря 2022 11:40  [33] Политика

Глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров оценил преимущества Регионального совета Нижегородской области - нового формата работы областного правительства с муниципалитетами.

"В Нижегородской области складывается командная управленческая система. Мы все - команда губернатора: и местная власть, и правительство. До создания Регионального совета реальных механизмов такого командного обобщения нашего опыта не было. И сегодня, на итоговой стратсессии, мы наглядно увидели, что регсовет - это эффективный механизм, который позволяет, во-первых, сделать некий срез мнений всех глав муниципальных образований, а, во-вторых, получить из первых уст необходимую нам информацию.

Безусловно, все главы муниципалитетов постоянно общаются с министрами, заместителями губернатора, Глебом Сергеевичем, но в этом общении мы, как правило, решаем какие-то местечковые вопросы. Регсовет позволяет нам подняться на региональный уровень, а региональному уровню – увидеть, что происходит на самом деле, из первых уст услышать важные, злободневные проблемы, которые волнуют наше население", - отметил Александр Мудров.

Как сообщалось ранее, 16-17 декабря в Нижнем Новгороде в новом здании Дома народного единства прошла стратегическая сессия в рамках Регионального совета Нижегородской области.

Состав Регионального совета губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил в конце июля 2022 года. В него вошли 74 представителя органов местного самоуправления, органов исполнительной и законодательной ветвей власти региона и общественности. Также в рамках Регсовета создано восемь профильных комиссий по основным направлениям развития региона, заседания комиссий проходили в течение года.

По итогам стратегической сессии участники рабочих групп представили свои проекты Региональному совету под председательством Глеба Никитина. Глава региона отметил высокий уровень проработки тем, подчеркнув, что "совокупность инициатив Регсовета ляжет в основу актуализированной Стратегии развития региона".

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Теги:
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