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Политика

Четыре предприятия Нижегородской области попали под санкции Евросоюза

19 декабря 2022 11:50  [93] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Четыре предприятия Нижегородской области попали под санкции Евросоюза. Информация об этом размещена в официальном журнале ЕС.

Согласно информации, в расширенный санкционный список внесены авиазавод "Сокол", ЦНИИ "Буревестник", Завод 70-летия Победы и судостроительный завод "Красное Сормово".

Введение санкций означает заморозку активов данных предприятий в странах Европейского союза.

Ранее "Красное Сормово", авиазавод "Сокол" и Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде попали в санкционный список США. В отношении Арзамасского машиностроительного завода санкции были введены со стороны Великобритании, а арзамасский завод "Темп-Авиа" попал под санкции Канады.

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Теги:
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