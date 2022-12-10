Четыре предприятия Нижегородской области попали под санкции Евросоюза Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин Четыре предприятия Нижегородской области попали под санкции Евросоюза. Информация об этом размещена в официальном журнале ЕС. Согласно информации, в расширенный санкционный список внесены авиазавод "Сокол", ЦНИИ "Буревестник", Завод 70-летия Победы и судостроительный завод "Красное Сормово". Введение санкций означает заморозку активов данных предприятий в странах Европейского союза. Ранее "Красное Сормово", авиазавод "Сокол" и Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде попали в санкционный список США. В отношении Арзамасского машиностроительного завода санкции были введены со стороны Великобритании, а арзамасский завод "Темп-Авиа" попал под санкции Канады.

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