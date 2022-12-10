Фото:
Четыре предприятия Нижегородской области попали под санкции Евросоюза. Информация об этом размещена в официальном журнале ЕС.
Согласно информации, в расширенный санкционный список внесены авиазавод "Сокол", ЦНИИ "Буревестник", Завод 70-летия Победы и судостроительный завод "Красное Сормово".
Введение санкций означает заморозку активов данных предприятий в странах Европейского союза.
Ранее "Красное Сормово", авиазавод "Сокол" и Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде попали в санкционный список США. В отношении Арзамасского машиностроительного завода санкции были введены со стороны Великобритании, а арзамасский завод "Темп-Авиа" попал под санкции Канады.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+