Родственникам нижегородца Сергея Франко вручили Орден Мужества Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Родственникам нижегородца Сергея Франко вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Согласно информации, указом президента России Владимира Путина нижегородец был награжден посмертно за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции.

Награду супруге погибшего солдата вручил заместитель главы Сормовского района Сергей Стекалов.

"Уважаемые родители, родные и близкие Сергея, низкий вам поклон! Вечная память Сергею!" - обратился он к семье героя.

Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества был награжден нижегородец Михаил Раку.

Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. А жительНижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу"