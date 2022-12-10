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Родственникам нижегородца Сергея Франко вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.
Согласно информации, указом президента России Владимира Путина нижегородец был награжден посмертно за героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции.
Награду супруге погибшего солдата вручил заместитель главы Сормовского района Сергей Стекалов.
"Уважаемые родители, родные и близкие Сергея, низкий вам поклон! Вечная память Сергею!" - обратился он к семье героя.
Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества был награжден нижегородец Михаил Раку.
Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. А жительНижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу"
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