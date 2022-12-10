Глеб Никитин подписал указ о введении в Нижегородской области ежемесячного пособия на детей с 1 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Глеб Никитин подписал указ о введении в Нижегородской области ежемесячного пособия на детей с 1 января 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка будет выплачивать Фонд пенсионного страхования РФ.

Его размер варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума. Средняя сумма выплаты на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей. Средства на него будут выделяться из областного бюджета.

Напомним, универсальное пособие на детей будет введено в Нижегородской области с 2023 года.

Также ранее сообщалось, что нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки на улучшение жилищных условий.

Кроме того, правительство РФ утвердило порядок начисления единого социального пособия.