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Общество

Правительство РФ утвердило порядок начисления единого социального пособия

19 декабря 2022 14:54  [25] Общество

Правительство РФ утвердило порядок начисления единого социального пособия, которое начисляется беременным и семьям с детьми. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно информации, пособие будет начислено на 10 млн детей. Его размер варьируется от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума. Средняя сумма выплаты на детей составит от 7 до 14 тысяч рублей, а беременным - до 16 тысяч рублей.

Напомним, мера поддержки начнёт действовать с 1 января 2023 года. Как уточнили в правительстве, первые деньги поступят на счета во второй половине января.

Выплаты смогут получить нуждающиеся беременные женщины и семьи с детьми, имеющие доход ниже регионального прожиточного минимума на человека. Пособие назначат отдельно на каждого ребёнка от трёх до семи и от семи до 17 лет. При назначении пособия будут учитываться доходы семьи, обеспеченность и трудовой потенциал родителей.

Для оформления единого социального пособия нужно с 28 декабря подать электронное заявление на портале госуслуг или с 9 января - очно в офисах Социального фонда и МФЦ.

Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума в России в 2023 году вырастет до 14 375 рублей, а размер МРОТ будет увеличен до 16 242 рублей.

Кроме того, в феврале 2023 года маткапитал в России будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго. А сама программа материнского капитала в России продлена до конца 2026 года.

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Теги:
Семья Социальные выплаты
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