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Общество

Мемориальные доски в честь 14 участников СВО появятся на школах Нижнего Новгорода

21 декабря 2022 13:50  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мемориальные доски в честь 14 участников СВО появятся на школах Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на внеочередном заседании городской Думы.

Согласно информации, с инициативой об увековечении памяти выпускников, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, выступили сами образовательные учреждения. Со списком школ можно ознакомиться по ссылке.

Также депутаты одобрили корректировку бюджета города на текущий год, согласно которой доходная и расходная части уменьшены на 135 млн рублей.

Кроме того, одобрена передача помещений в четырех ОКН в Нижнем Новгороде в областную собственность для дальнейшего восстановления, представление помещений в безвозмездное пользование нескольким организациям.

Помимо этого, Положение об организации и проведении общественных обсуждений по проекту правил благоустройства территории города было приведено в соответствие с Градостроительным кодексом РФ, а также Уставом Нижнего Новгорода.

Ранее Дума Нижнего Новгорода признала надлежащим исполнение в 2022 году всех нацпроектов.

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