Дума Нижнего Новгорода признала надлежащим исполнение в 2022 году всех нацпроектов Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дума Нижнего Новгорода признала надлежащим исполнение в 2022 году всех нацпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, в столице Приволжья в уходящем году реализовывалось 6 нацпроектов: "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда", "Демография", "Образование", "Культура", "Экология", в которые входят 14 федеральных проектов.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что на территории Нижнего Новгорода национальные проекты реализуются успешно.

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев подчеркнул, что масштаб работ по всем нацпроектам увеличивается, а объем их финансирования, который в 2022 году составил более 9 млрд рублей, сопоставим с объемами предыдущих годов.

Ранее сообщалось, что в 2,5 раза увеличилось финансирование национальных проектов в Нижнем Новгороде в этом году".