Выезд с улицы Ковалихинский овраг на Горького перекроют до 13 января

Фото:
В Нижнем Новгороде на три недели ограничат движение транспорта на участке улицы Ковалихинский овраг. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Согласно информации, в связи реконструкцией инженерных сетей будет перекрыт участок улицы Ковалихинский овраг – на пересечении с улицей Максима Горького. Будет перекрыт, в том числе, и выезд на главную дорогу с расположенной здесь автозаправки.
Ограничения будут действовать с 00:01 22 декабря 2022 года до 23:59 12 января 2023 года.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне проведения работ. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что с 23 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года введены ограничения на парковку на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Ограничения будут действовать в этот период ежедневно с 21:00 до 9:00.
Кроме того, площадь перед кинотеатром "Россия" на проспекте Ленина перекрыли до 10 февраля.
Напомним также, что одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева с 10 января.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+