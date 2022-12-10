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Выезд с улицы Ковалихинский овраг на Горького перекроют до 13 января

21 декабря 2022 15:39  [52]

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде на три недели ограничат движение транспорта на участке улицы Ковалихинский овраг. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Согласно информации, в связи реконструкцией инженерных сетей будет перекрыт участок улицы Ковалихинский овраг – на пересечении с улицей Максима Горького. Будет перекрыт, в том числе, и выезд на главную дорогу с расположенной здесь автозаправки.

Ограничения будут действовать с 00:01 22 декабря 2022 года до 23:59 12 января 2023 года.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены в зоне проведения работ. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что с 23 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года введены ограничения на парковку на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Ограничения будут действовать в этот период ежедневно с 21:00 до 9:00.

Кроме того, площадь перед кинотеатром "Россия" на проспекте Ленина перекрыли до 10 февраля.

Напомним также, что одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева с 10 января.

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