Владимир Поддымников-Гордеев: "В Нижнем Новгороде есть вся необходимая спортивная инфраструктура для подготовки профессионалов" Спорт

Заместитель председателя постоянной комиссии городской Думы по социальной политике Владимир Поддымников-Гордеев принял участие в награждении победителей ежегодной региональной премии "Лучшие в спорте-2022". Депутат отметил, что в Нижнем Новгороде есть вся необходимая база и инфраструктура для подготовки спортивных профессионалов наивысшего класса:

"Сегодня мы отметили выдающихся нижегородских спортсменов, тренеров, руководителей спортивных школ и всех тех, кто внес значительный вклад в развитие городского спорта. Еще с детства мы знаем лозунг "Быстрее, выше, сильнее", за которым стоят колоссальный ежедневный труд, постоянные тренировки, сила характера и упорство. И только немногим удается достичь спортивных высот. Именно на них будут равняться те, кто еще только делает в спорте свои первые шаги.

Убежден, что в Нижнем Новгороде есть вся необходимая база и инфраструктура для подготовки профессионалов наивысшего класса. Это в том числе заслуга наших спортивных педагогов и тренеров, которые вкладывают в будущих звезд спорта весь свой многолетний опыт и действительно горят своим делом.

Со стороны депутатского корпуса мы работаем над увеличением количества спортивных объектов в городе, и пристально следим за состоянием спортивных школ, ФОКов, стадионов и иных спортивных объектов. Так, в следующем году на создание новых и ремонт имеющихся спортплощадок выделено в 6,5 раз больше средств чем в прошлом году. Кроме того, депутаты городской Думы помогают в организации многих спортивных мероприятий".