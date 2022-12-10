Эн+ вошёл в число лидеров индексов РСПП по устойчивому развитию Бизнес

Эн+, российский лидер производства низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, вновь получил высокую оценку своих инициатив в области устойчивого развития. Компания впервые попала в индексы РСПП по устойчивому развитию за 2022 год.

В индексе "Вектор устойчивого развития" Эн+ получила оценку "А" и "В+" в индексе "Ответственность и открытость".

Индекс раскрытия информации "Ответственность и открытость" и индекс "Вектор устойчивого развития" отражают динамику результативности деятельности компаний в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Попадание в индексы РСПП позволит Эн+ попасть в биржевые индексы устойчивого развития Московской биржи.

В 2022 году выборка компаний для расчета индексов формировалась на основе топ-100 рейтинга крупнейших российских компаний RAEX-600, а также списка компаний, входящих в основной индекс Московской биржи. Индексы составлены на базе анализа публичной отчетности компаний. Оценка производилась с использованием 44 показателей и 73 индикаторов, отражающих экономические, экологические, социальные и управленческие компоненты устойчивого развития.

Как и в прошлом году, Эн+ получила "В" рейтинг РСПП по раскрытию информации по Целям Устойчивого Развития. Рейтинг раскрытия информации по достижению ЦУР ежегодно составляется с 2020 года и помогает оценить зрелость компаний с точки зрения интеграции данных целей в их деятельность. При этом предполагается, что каждая компания выстраивает данное направление согласно своей бизнес-модели.

Российская компания Эн+ стремится внедрять и развивать лучшие мировые ESG практики: приоритетность данного направления определил ее основатель Олег Дерипаска.Компании был присвоен уровень А-"Лучшая корпоративная ESG-практика в Российской Федерации" рейтинга корпоративного управления российских компаний. Недавно Группа вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний по версии "Эксперт РА". Также Отчет Эн+ по устойчивому развитию получил награду RAEX за 1 место в номинации "Лучший отчет об устойчивом развитии", а также 2 место в номинации "Лучший дизайн отчёта по устойчивому развитию".

Справка:

Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPG), российский лидер производства низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии.