Почти 1,5 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета на выплаты пенсий Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, архив

Российское правительство направят Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий в текущем и последующем годах. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства, сообщает телеканал "360".

Председатель правительства напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин назвал приоритетным безусловное выполнение социальных обязательств перед россиянами.

Согласно информации, средства направят на предоставление пенсий, а также на надбавки неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума.

"За счёт этих средств продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев", — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, правительство упростит получение госуслуг через систему социального казначейства, благодаря чему оформить льготы можно будет в удалённом режиме.

Также подготовлен законопроект, который обеспечит беззаявительный порядок назначения ежемесячной выплаты Героям труда и Героям России.

Напомним, в Нижегородской области будут введены новые льготные категории: "дети военного времени", "дети-сироты военного времени", "несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год". Для этих нижегородцев будет установлен комплекс мер соцподдержки, в частности компенсация ЖКУ.

Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума в России в 2023 году вырастет до 14 375 рублей, а размер МРОТ будет увеличен до 16 242 рублей.