Дзержинские коммунальщики оштрафованы на 6 млн рублей за 2022 год Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала 2022 года Дзержинский отдел ГЖИ оштрафовал местные управляющие компании на сумму более 6 млн рублей. Как рассказали в Госжилинспекции, в течение года в отдел поступило более 4 тысяч жалоб жителей на неудовлетворительную работу коммунальщиков.

Каждое обращение было проверено специалистами ГЖИ, в результате проведённых проверок ДУКам выписано 547 предостережений.

Кроме того, сообщили в ведомстве, c начала года после вмешательства областной Госжилинспекции в Дзержинске отремонтировали 46 подъездов многоквартирных домов.

Напомним, что руководители ДУКов Кстовского района в 2022 году были оштрафованы на 305 тысяч рублей. Отмечается, что текущие кровли - одна из самых частых причин обращений граждан в домоуправляющие компании и ГЖИ в данном муниципалитете.

Ранее сообщалось, что более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ.