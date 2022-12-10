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Общество

Дзержинские коммунальщики оштрафованы на 6 млн рублей за 2022 год

24 декабря 2022 16:15  [74] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала 2022 года Дзержинский отдел ГЖИ оштрафовал местные управляющие компании на сумму более 6 млн рублей. Как рассказали в Госжилинспекции, в течение года в отдел поступило более 4 тысяч жалоб жителей на неудовлетворительную работу коммунальщиков.

Каждое обращение было проверено специалистами ГЖИ, в результате проведённых проверок ДУКам выписано 547 предостережений.

Кроме того, сообщили в ведомстве, c начала года после вмешательства областной Госжилинспекции в Дзержинске отремонтировали 46 подъездов многоквартирных домов.

Напомним, что руководители ДУКов Кстовского района в 2022 году были оштрафованы на 305 тысяч рублей. Отмечается, что текущие кровли - одна из самых частых причин обращений граждан в домоуправляющие компании и ГЖИ в данном муниципалитете.

Ранее сообщалось, что более 300 подъездов отремонтировали в Нижегородской области в 2022 году после вмешательства ГЖИ.

Также напомним, что свыше 140 фасадов многоквартирных домов отремонтировали в Нижегородской области за 10 месяцев.

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Теги:
ГЖИ Городское хозяйство ДУК
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