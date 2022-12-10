Фото:
Нижегородская область поднялась на 7 позиций в итоговом рейтинге регионов России, составленном РИА Новости.
Согласно информации, при составлении рейтинга учитывалось качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей региона здоровому образу жизни.
В 2022 году Нижегородская область набрала 61,678 балла, что позволило занять региону 7 место. Лидирует в рейтинге Москва (83,604 балла), а на последнем месте расположилась Республика Тува (21,497 балла).
В 2021 году Нижегородская область занимала 15 место с 59,534 баллами, а в 2020 году - 13 место с 55,4 баллами.
Напомним, что в сентябре этого года Нижний Новгород занял 35 место в рейтинге зарплат среди ста крупных городов России.
Также ранее Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2021 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+