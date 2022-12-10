Именные стипендии студентам планируется увеличить до 15 тысяч рублей в 2023 году Общество

Министерство науки и высшего образования РФ предложило увеличить некоторые стипендии до 15-20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документы, опубликованные на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, поступило предложение с 1 сентября 2023 года увеличить именные стипендии до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов.

Согласно информации, до 15 тысяч рублей предлагается увеличить стипендии имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, а также стипендию имени Андрея Вознесенского.

Кроме того, ежемесячную стипендию имени Владимира Туманова предложено увеличить до 15 тысяч рублей студентам и до 20 тысяч рублей аспирантам.

Ранее сообщалось, что стипендия имени Юрия Неймарка появится в Нижегородской области. На стипендию смогут рассчитывать выбравшие IT-специальность студенты-первокурсники: победители и призёры олимпиад по информатике, математике или физике, а также выпускники школ, сдавшие ЕГЭ по одному из этих предметов на 100 баллов.

Напомним, что более 40 студентов стали обладателями стипендии имени Дельвига от АО "Нижегородский водоканал".