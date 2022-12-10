Ледовый каток "Горьковская ёлка" у кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде откроется 29 декабря Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ледовый каток "Горьковская ёлка" у кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде откроется 29 декабря. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.

Согласно информации, праздничное открытие состоится в 13:00. Тогда же пройдут показательные выступления юных фигуристов из спортивной школы "Юность", а также мастер-класс от хоккеистов и тренеров МБУ СШ "Заречье" Андрея Никитенко и Вячеслава Рьянова.

На территории катка планируется оборудовать отапливаемый шатер для проката и отдыха жителей, фотозону с каркасными фигурами, санузлы, музыкального оборудование, а также торговые аппараты с едой и напитками.

Каток будет работать ежедневно до 29 января с 13:00 до 21:00. Посещение катаний бесплатное, прокат инвентаря - бесплатный.

С расписанием бесплатных тренировок от профессиональных тренеров на катке можно ознакомиться в соцсети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что всего в Нижнем Новгороде зальют более 50 катков во всех районах.

Напомним, что завтра также откроется зимняя площадка "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород".