Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 декабря 2022 12:58  [41] Ледовый каток "Горьковская ёлка" у кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде откроется 29 декабря
27 декабря 2022 16:45  [192] Нижегородские учреждения допобразования в 2022 году закупили новое оборудование почти на 30 млн рублей
26 декабря 2022 14:05  [214] Карнавальное шествие состоится в Автозаводском районе 27 декабря
26 декабря 2022 12:50  [190] Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на новогодние каникулы
26 декабря 2022 11:04  [296] Как Гофман, Маршак и Гоголь поддерживают веру в чудеса: "ЛитРес" и "Ростелеком" провели предновогодний опрос читателей
25 декабря 2022 14:54  [404] Капремонт завершили в корпусе музыкальной школе в поселке Тоншаево
25 декабря 2022 13:08  [448] Праздничную подсветку зажгут на нижегородской телебашне в честь новогоднего фестиваля в "Заповедных кварталах"
23 декабря 2022 17:34  [544] Новогодние программы для туристов подготовили в Городце, Семенове, Арзамасе и Большом Болдине
22 декабря 2022 17:42  [542] Первый канал раскрыл подробности программы в новогоднюю ночь
22 декабря 2022 16:42  [452] Нижегородский музей-заповедник подготовил экскурсию "Рождественские истории в доме за миллион"
Культура и отдых

Ледовый каток "Горьковская ёлка" у кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде откроется 29 декабря

28 декабря 2022 12:58  [41] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ледовый каток "Горьковская ёлка" у кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде откроется 29 декабря. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города.

Согласно информации, праздничное открытие состоится в 13:00. Тогда же пройдут показательные выступления юных фигуристов из спортивной школы "Юность", а также мастер-класс от хоккеистов и тренеров МБУ СШ "Заречье" Андрея Никитенко и Вячеслава Рьянова.

На территории катка планируется оборудовать отапливаемый шатер для проката и отдыха жителей, фотозону с каркасными фигурами, санузлы, музыкального оборудование, а также торговые аппараты с едой и напитками.

Каток будет работать ежедневно до 29 января с 13:00 до 21:00. Посещение катаний бесплатное, прокат инвентаря - бесплатный.

С расписанием бесплатных тренировок от профессиональных тренеров на катке можно ознакомиться в соцсети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что всего в Нижнем Новгороде зальют более 50 катков во всех районах.

Напомним, что завтра также откроется зимняя площадка "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Каток
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph