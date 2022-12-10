Более 46,2 млрд рублей было выделено в Нижегородской области в 2022 году на реализацию 13 нацпроектов Политика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 46,2 млрд рублей было выделено в Нижегородской области в 2022 году на реализацию 13 нацпроектов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на заседании областного правительства.

Согласно информации, финансирование нацпроектов в 2019-2022 годах составило более 135,3 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что из 46,2 млрд рублей, заложенных в этом году, более 31,1 млрд рублей - из федерального бюджета.

Как рассказал замгубернатора Андрей Гнеушев, надлежащее качество исполнения нацпроектов "Образование", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Туризм и индустрия гостеприимства" отмечено во всех муниципалитетах, где они реализовывались.

Нацпроект "Жилье и городская сред" признан в 49 муниципалитетах надлежащим, в двух муниципалитетах - г.о.г. Чкаловск и Павловский м.о. – удовлетворительным. Реализация нацпроекта "Экология" признана надлежащей в 29 муниципалитетах, в Вачском м.о. – удовлетворительной. Нацпроект "Демография" в 6 муниципалитетах получил оценку – "надлежаще", в г.о.г. Кулебаки – "удовлетворительно".

"Органам местного самоуправления необходимо усилить работу по контролю за ходом выполнения мероприятий нацпроектов, в том числе в части соблюдения сроков их реализации, обеспечения кассового исполнения и качества выполнения работ. Все мы трудимся на благо региона. И, разумеется, только вместе сможем достичь наивысших результатов, сформировать здесь благоприятный социально-экономический климат, чтобы эффективно решать задачи повышения качества жизни населения", - обратился Глеб Никитин к главам муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году полностью выполнила нацпроект по поддержке предпринимательства и нацпроект "Культура".