Нижегородская область прошла пик заболеваемости свиным гриппом

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Нижегородская область прошла пик заболеваемости по гриппу штамма А/Н1N1 (свиной грипп). Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, Минздрав России за последнюю неделю фиксирует снижение заболеваемости на 7,5%.
Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что многие нижегородцы продолжают болеть, поэтому остается необходимость соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
Ранее о стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области заявили в Роспотребнадзоре.
Прививку от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей. По последним данным, в Нижегородскую область поступило 1 482 260 доз вакцины против гриппа, в том числе 353 430 доз детской вакцины.
Также Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.
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