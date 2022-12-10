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Общество

Нижегородская область прошла пик заболеваемости свиным гриппом

29 декабря 2022 11:08  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область прошла пик заболеваемости по гриппу штамма А/Н1N1 (свиной грипп). Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, Минздрав России за последнюю неделю фиксирует снижение заболеваемости на 7,5%. 

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что многие нижегородцы продолжают болеть, поэтому остается необходимость соблюдать меры эпидемиологической безопасности. 

Ранее о стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области заявили в Роспотребнадзоре.

Прививку от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей. По последним данным, в Нижегородскую область поступило 1 482 260 доз вакцины против гриппа, в том числе 353 430 доз детской вакцины.

Также Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.

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Теги:
Грипп Медицина и здоровье
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