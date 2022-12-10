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Роспотребнадзор заявил о стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области

27 декабря 2022 13:34  [59] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 19 по 25 декабря - на территории Нижегородской области отмечается стабилизация заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на на 58,3% (на прошлой неделе, напомним, превышение составляло 71%).

Среди вирусных заболеваний, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляет грипп: доля вирусов гриппа в общей массе респираторных вирусов составила 79,3%. Лабораторно было подтверждено 230 случаев гриппа А (H1N1 pdm09) (свиной грипп).

Специалисты ведомства призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в организованные детские коллективы - на новогодние мероприятия, а также в школы и детсады. Кроме того следует ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа.

Ранее специалисты Роспотребнадзора разработали предложения о введении в действие планов мероприятий по работе в период эпидемического подъёма заболеваемости гриппом.

Так, в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях персоналу и посетителям в обязательном порядке необходимо носить маски. Кроме того, теперь в стационарах запрещены посещения пациентов родственниками.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора РФ сообщили о росте активности вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и B.  "В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа", — подчеркнули в ведомстве.

Прививку  от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей. По последним данным, в Нижегородскую область поступило 1 482 260 доз вакцины против гриппа, в том числе 353 430 доз детской вакцины.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал рекомендации, как защитить себя от инфекции и как действовать в случае заболевания.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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