Потепление до -2° прогнозируется в Нижнем Новгороде накануне Нового года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Эксперты сервиса "Яндекс. Погода" изучили данные метеонаблюдений и рассказали, какая погода ожидает жителей Нижнего Новгорода в предновогодние дни.

Согласно информации, уже с утра 30 декабря будет облачно. Температура воздуха поднимется до -4...-6°, ветер будет дуть слабый - до 3 м/с. Вечером нижегородцев ожидает небольшой снег, а вот ночью снегопад усилится.

В субботу, 31 декабря, снова прогнозируется снегопад, который в течение дня немного ослабнет. Днём температура воздуха поднимется до -2° - и сохранит такие показания до ночи.

Так что не стоило откладывать покупку подарков и продуктов к праздничному столу на последний момент: судя по всему, город снова встанет в снежные пробки.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области и 29 декабря.