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Общество

Новую ГАЗель подарили многодетной семье из Балахнинского района

29 декабря 2022 14:36  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новую ГАЗель подарили многодетной семье из Балахнинского района. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, ключи от автомобиля семье Мокеевых, воспитывающих 14 детей, вручили замгубернатора Андрей Гнеушев и глава Балахнинского округа Андрей Дранишников.

В сентябре этого года супруги взяли на воспитание четырех детей, прибывших в Нижегородскую область из Донбасса. Проживаем семья Мокеевых в р.п. Малое Козино.

"Вы делаете правильное, доброе дело – воспитываете приемных детей. У вас большая дружная семья, и на такие семьи все должны равняться", - сказал Андрей Гнеушев.

На прошлой неделе с семьей Мокеевых на "Губернаторской елке" встретился глава региона Глеба Никитин.

"Мы сходили на новогоднее представление и получили замечательную машину. Все наши новогодние желания исполнились. Спасибо огромное!", - поблагодарила гостей Виктория Мокеева.

Ранее сообщалось, что нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки на улучшение жилищных условий.

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Теги:
Балахнинский район Многодетные семьи
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