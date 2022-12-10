Музыкальный фестиваль "Новогоднее соло" стартует в Нижнем Новгороде 29 декабря Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Музыкальный фестиваль "Новогоднее соло" стартует в Нижнем Новгороде 29 декабря. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, в период с 29 декабря по 8 января выступления будут проходить в сквере Свердлова и на улице Рождественской у Скобы.

В сквере Свердлова музыканты будут выступать с 18:00 до 21:00, а на улице Рождественской нижегородские диджеи исполнят свои сеты с 19:00 до 21:00.

В новогоднюю ночь пройдут дополнительные выступления - с 00:30 до 2:00.

Также на улице Большой Покровской с 29 декабря по 8 января с 17:00 до 20:00 можно будет встретить аниматоров. 7 января они выйдут на улицу с 15:00 до 20:00, а в новогоднюю ночь - с 00:30 до 02:30.

Ранее сообщалось, что более 60 праздничных программ пройдет в парках Нижнего Новгорода в новогодние каникулы.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.