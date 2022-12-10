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Общество

Сеть дорог ГК "Автодор" в 2022 году выросла до 4 162 км

29 декабря 2022 19:23  [55] Общество

Фото: Автобан

На конец 2022 года сеть дорог ГК "Автодор" выросла до 4 162 км. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомпании.

Так, в уходящем году открыто движение по более чем 100 км новой трассы М-12. В частности, в сентябре 2022 года дан старт движению на первом пусковом комплексе 0-го этапаМ-12 протяжённостью 22,5 км, в середине октября ввели 26,1 км во Владимирской области, 13 декабря – ещё 57,7 км.

В настоящее время асфальт уложен более чем на 70% трассы М-12. В 2024 году будет запущено движение на всем протяжении автодороги.

Завершена реконструкция более 50 км. Капремонт и ремонт проведён почти на 280 км.

По итогам года в управлении Госкомпании находится 4162 км дорог, из которых более 71% (2 973 км) – это дороги первой технической категории. Протяжённость платных участков составляет почти 50% (2 024 км).

В 2022 году на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей завершён комплекс работ по капитальному ремонту 587 км (в полном конструктиве), а также капремонт 18 искусственных сооружений.

На восстановлении дорог трудилось порядка 2,5 тысяч человек и 1 200 единиц техники, уточнили в "Автодоре".

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Теги:
Автодор Дороги М-12
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