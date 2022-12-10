Порывы ветра до 20 м/с прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Порывы ветра до 20 м/с прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие часы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, от синоптиков получено предупреждение о неблагоприятном явлении погоды.

В ближайшие часы в регионе, в том числе и в областном центре, ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут сохраняться в первую половину ночи 3 января.

Гражданам рекомендовано соблюдать правила предосторожности.