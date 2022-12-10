Правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде Экономика

Стройплощадка Ледового дворца Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно информации, на возведение универсального спортивного комплекса с искусственным льдом на Стрелке в 2023 году из федерального бюджета будет направлено 2 млрд рублей.

В 2024 году на строительство объекта площадью 69 833 кв. м будет направлено более 847 млн рублей из федерального бюджета.

Ввод ледового дворца в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. В ноябре было завершено обустройство свайного поля.

Ранее сообщалось, что строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства.