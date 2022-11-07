Завершено обустройство свайного поля на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети "Типичный Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Завершено обустройство свайного поля на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 23 ноября.

Согласно информации, работы были завершены сегодня.

Глеб Никитин отметил, что от представителей собора Александра Невского поступали жалобы на шум со стройплощадки.

"Больше долбить не будут", - заключил губернатор.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле этого года.

Ранее сообщалось, что строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде взято под особый контроль государства. Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство нового ледового дворца в декабре 2021 года. Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде.

Кроме того, Глеб Никитин представил макет дворца председателю правительства РФ в ходе конференции "ЦИПР-2022" в Нижнем Новгороде.

Возведение ледового дворца ведется на Стрелке рядом со стадионом "Нижний Новгород". Его строительство планируется завершить в 2024 году.