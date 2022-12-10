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Общество

Нижегородский Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений

09 января 2023 13:03  [68] Общество

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области напомнили жителям региона об основных правилах профилактики обморожения при прогулках и работе на воздухе.

Обморожение (или отморожение) - повреждение тканей организма под воздействием низких температур. Нередко сопровождается общим переохлаждением и часто затрагивает выступающие части тела: уши, нос, недостаточно защищённые конечности - пальцы рук и ног.

Причинами обморожения могут стать в том числе тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, длительное неподвижное и неудобное положение, а также слабость в результате перенесённых заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы.

Ещё одним провоцирующим фактором для обморожения могут быть курение и употребление алкоголя, поскольку они создают иллюзию тепла. К тому же курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми, а алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла и не даёт сконцентрировать внимание на признаках обморожения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в морозы нужно одеваться многослойно, обязательно надевать шапку, шарф, максимально укрыв щёки и подбородок и щёки. А вот для защиты рук лучше использовать тёплые непродуваемые варежки, поскольку перчатки в мороз скорее бесполезны.

Перед выходом на мороз следует плотно поесть. Если во время прогулки вы почувствовали замерзание конечностей, то необходимо как можно скорее зайти в любое тёплое место - магазин, кафе, подъезд – для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. Руки можно согреть под мышками.

А вот обувь снимать на морозе не рекомендуется: обмороженные конечности распухнут, и вы не сможете снова обуться. Необходимо как можно скорее дойти до тёплого помещения.

Кроме того, специалисты просят обращать внимание на состояние детей и пожилых людей, у которых теплорегуляция отличается, и они более подвержены переохлаждению и обморожениям.

К первым признакам обморожения относятся побеление кожи, потеря чувствительности, ощущение покалывании или пощипывания. Не следует растирать обмороженные части тела, нужно сразу перейти в тёплое помещение. Там нужно снять промёрзшие обувь и носки, укрыть повреждённую кожу сухой повязкой. Согреваться нужно медленно, подчёркивают эксперты Роспотребнадзора.

Нужно пить много тёплой и сладкой жидкости для согревания организма изнутри, а при болевых ощущениях - принять обезболивающую таблетку.

При сильном обморожении обязательно нужно обратиться к врачу.

Напомним, мороз до -40° ожидается в отдельных районах Нижегородской области ночью и утром 10 января.

Напомним, аномальный холод со среднесуточной температурой воздуха более чем на 7°С ниже климатической нормы в Нижегородской области будет держаться ещё несколько дней. Только к четвергу-пятнице прогнозируется потепление, и дневная температура повысится до -8…-11˚.

Региональным министерством образования и науки рекомендовано не направлять в школы учащихся 1-4 классов при понижении температуры до -25...-29°. При -30° в школу могут не ходить учащиеся 1-9 классов.

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Теги:
Здоровье Морозы Роспотребнадзор
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