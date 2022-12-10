Первый в 2023 году случай бешенства у домашних животных зарегистрирован в Сергаче

В Сергаче у домашней собаки выявлено бешенство, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области. Результаты были подтверждены лабораторными исследованиями, проведёнными ГБУ НО "Облветлаборатория".
Это первый зарегистрированный случай бешенства с начала 2023 года среди животных на территории региона, подчеркнули в ведомстве.
В настоящее время в соответствии с Ветеринарными правилами проводится комплекс мероприятий, направленный на купирование очага инфекции.
Напомним, по итогам 2022 года в Нижегородской области было зафиксировано 62 случая заражения животных бешенством. Так, в конце декабря бешенство у домашней собаки выявили в Богородском районе.
Ранее сообщалось, что около 70 тысяч доз оральной вакцины против бешенства распространят в лесах Нижегородской области.
Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.
СПРАВКА:
Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.
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