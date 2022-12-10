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Общество

Первый в 2023 году случай бешенства у домашних животных зарегистрирован в Сергаче

11 января 2023 10:37  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Сергаче у домашней собаки выявлено бешенство, сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области. Результаты были подтверждены лабораторными исследованиями, проведёнными ГБУ НО "Облветлаборатория".

Это первый зарегистрированный случай бешенства с начала 2023 года среди животных на территории региона, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время в соответствии с Ветеринарными правилами проводится комплекс мероприятий, направленный на купирование очага инфекции.

Напомним,  по итогам 2022 года в Нижегородской области было зафиксировано 62 случая заражения животных бешенством. Так, в конце декабря бешенство у домашней собаки выявили в Богородском районе

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч доз оральной вакцины против бешенства распространят в лесах Нижегородской области.

Также напомним, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.

СПРАВКА:

Бешенство – особо опасное заболевание, передающееся через укус инфицированной особи и поражающее нервную систему. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус вызывает тяжёлые нарушения организма, приводящие к гибели.

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Теги:
Бешенство Россельхознадзор Сергач
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