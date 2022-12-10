Нижегородскую область в прошедшие новогодние праздники посетили около 155 тысяч туристов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородскую область в прошедшие новогодние праздники посетили около 155 тысяч туристов. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, это на 30% больше, чем в 2022 году.

По словам Глеба Никитина, регион стабильно входит в топ-5 самых популярных направлений для путешествий по России. Для гостей в Нижегородской области доступны разные виды туризма: культурно-познавательный, научно-популярный, промышленный, сельский, паломнический и гастрономический.

В среднем загрузка нижегородских отелей составила 89%, а в самые популярные дни, с 3 по 5 января, гостиницы были заполнены полностью.

Нижегородский кремль в новогодние праздники посетили более 330 тысяч гостей и жителей региона, а Нижегородскую ярмарку - 140 тысяч человек.

Также популярностью пользовался парк "Швейцария", в котором побывало более 55 тысяч туристов. Экскурсии в "Заповедных кварталах" посетили около 6 тысяч гостей региона и нижегородцев.

Как рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, туристическая активность фиксировалась и за пределами Нижнего Новгорода. Гости региона также посещали новогодние программы в Городце, Семенове, Большом Болдине, Чкаловске, Варнавине, Простоквашине и Дивееве.

Чаще всего туристы прибывали в Нижегородскую область на железнодорожном транспорте и личных автомобилях. Значительный поток туристов традиционно наблюдался из Москвы, Московской области, Санкт- Петербурга, из Татарстана и других регионов Приволжья.

Ранее сообщалось, что более 23,5 тысяч пассажиров принял нижегородский аэропорт им.Чкалова за новогодние каникулы.

Также напомним, что более 280 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Нижнем Новгороде, а площадку "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород" посетили более 13 тысяч человек.