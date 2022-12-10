Стационар участковой больницы в поселке им. Калинина Ветлужского района открылся после ремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Стационар участковой больницы в рабочем поселке имени М.И. Калинина Ветлужского района открылся после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на проведение работ в рамках нацпроекта "Здравоохранения" было выделено 16 млн рублей.

В рамках капремонта с апреля по ноябрь 2022 года проводились демонтажные и монтажные работы, были установлены новые оконные и дверные блоки. Также были обновлены электрика, системы отопления и водоотведения. В кабинетах заменили плитку и покрасили стены.

Кроме того, была закуплена новая медицинская мебель, а в стоматологическом кабинете установлена новая стоматологическая установка.

Общая площадь отремонтированных помещений составила более 580 кв. м. На первом этаже здания размещаются кабинеты поликлиники и филиал службы скорой медицинской помощи, на втором этаже – палаты терапевтического стационара.

До лета 2023 года также будет отремонтирован инфекционный корпус больницы.

Ранее сообщалось, что новая медтехника почти на 138 млн рублей закуплена для центральной городской больницы Арзамаса.

Также напомним, что офис врача общей практики отремонтировали на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.