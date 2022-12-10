Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 января 2023 17:35  [53] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 17 и 19 января
16 января 2023 17:24  [69] Количество мест в схеме размещения НТО в Нижнем Новгороде предложили увеличить
16 января 2023 17:11  [84] Расписание нескольких пригородных поездов изменится в связи с капремонтом на перегоне Шахунья – Тоншаево
16 января 2023 16:33  [88] Деньги маткапитала предложили тратить на оплату услуг ЖКХ
16 января 2023 16:10  [107] Telegram-бот общественного мониторинга воздуха запущен в Нижнем Новгороде
16 января 2023 15:38  [125] Льготный проезд планируют ввести на общественном транспорте Дзержинска в первом квартале 2023 года
16 января 2023 15:14  [123] Волонтерам "Цеха 52" передали оборудование для пошива тактических носилок и экипировки для участников СВО
16 января 2023 14:54  [107] Более 650 студентов нижегородских вузов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"
16 января 2023 13:30  [126] Строительство коммунальных магистралей в Дзержинске идёт с опережением графика
16 января 2023 12:49  [250] Танцевальная платформа появится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде
Общество

Деньги маткапитала предложили тратить на оплату услуг ЖКХ

16 января 2023 16:33  [88] Общество

Депутаты госдумы предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату услуг ЖКХ. Автором данной инициативы стала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Как она пояснила в интервью телеканалу "360", выплаты должны работать на благо семьи, а не лежать годами на счетах.

Депутат напомнила, что в соответствии постановлением правительства от 14 ноября 2022 года, с 1 декабря в стране выросли тарифы на ЖКХ. Так, предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, тепло- и водоснабжение составил 9%.

Яна Лантратова подчеркнула, что внеплановая индексация отразится на динамике реальных доходов населения.

"Сильнее всего повышение ударит по самым уязвимым слоям населения: пенсионеры, инвалиды, одинокие родители и многодетные семьи", - отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению.

По её словам, средства маткапитала, в основном, тратятся на приобретение жилья, но не для всех семей эта покупка актуальна и доступна - и лежащие на счету деньги таким образом обесцениваются.

"В условиях постоянного роста цен на ЖКХ, многие не справляются с расходами, копятся долги. Поэтому, на мой взгляд, необходимо разрешить расходовать средства маткапитала на оплату ЖКХ. Это станет хорошей мерой поддержки", - заключила парламентарий.

Напомним, в феврале 2023 года маткапитал будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго.

Средства маткапитала можно потратить на образование любого ребёнка в семье - в том числе частное, улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, на формирование накопительной части пенсии матери или на ежемесячные выплаты. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям, а вот наличные деньги по сертификату получить нельзя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума ЖКХ Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph