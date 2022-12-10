Деньги маткапитала предложили тратить на оплату услуг ЖКХ

Депутаты госдумы предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату услуг ЖКХ. Автором данной инициативы стала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Как она пояснила в интервью телеканалу "360", выплаты должны работать на благо семьи, а не лежать годами на счетах.
Депутат напомнила, что в соответствии постановлением правительства от 14 ноября 2022 года, с 1 декабря в стране выросли тарифы на ЖКХ. Так, предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, тепло- и водоснабжение составил 9%.
Яна Лантратова подчеркнула, что внеплановая индексация отразится на динамике реальных доходов населения.
"Сильнее всего повышение ударит по самым уязвимым слоям населения: пенсионеры, инвалиды, одинокие родители и многодетные семьи", - отметила первый зампред комитета Госдумы по просвещению.
По её словам, средства маткапитала, в основном, тратятся на приобретение жилья, но не для всех семей эта покупка актуальна и доступна - и лежащие на счету деньги таким образом обесцениваются.
"В условиях постоянного роста цен на ЖКХ, многие не справляются с расходами, копятся долги. Поэтому, на мой взгляд, необходимо разрешить расходовать средства маткапитала на оплату ЖКХ. Это станет хорошей мерой поддержки", - заключила парламентарий.
Напомним, в феврале 2023 года маткапитал будет увеличен на 12,4%. После индексации размер материнского капитала составит 589,5 тыс. рублей на первого ребёнка и 779 тыс. рублей на второго.
Средства маткапитала можно потратить на образование любого ребёнка в семье - в том числе частное, улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, на формирование накопительной части пенсии матери или на ежемесячные выплаты. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям, а вот наличные деньги по сертификату получить нельзя.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала в России до конца 2026 года.
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