Ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Линдовской и Коминтерна в Нижнем Новгороде завершили раньше срока Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Линдовской и Коминтерна в Нижнем Новгороде завершили раньше срока. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, работы велись с 12 января, а завершить их планировалось 22 января, но перекресток открыли для движения уже в 13:00 19 января.

Ремонт прошел в рамках концессионного соглашения о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде.

На перекрестке были демонтированы старые пути, устроены котлованы, прошли армирование, заливка монолитной плиты из фибробетона, установка новых рельсов и укладка верхнего дорожного покрытия.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года планируется начать ремонтные работы на маршруте трамвая №5 от Мызы до площади Лядова.