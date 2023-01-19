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Общество

"Спецстройпроект" спроектирует третью очередь проекта дублера проспекта Гагарина за 19,8 млн рублей

23 января 2023 13:06  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Спецстройпроект" спроектирует третью очередь проекта дублера проспекта Гагарина за 19,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Напомним, в мае 2022 года подрядчиком на разработку проекта этой очереди было выбрано ООО "Геокард". Тогда работы оценивались в 21 млн рублей, а проект должен был быть подготовлен в марте 2023 года.

Согласно информации, теперь проект планировки и межевания территории под строительство дороги должен быть подготовлен к 31 июля 2023 года.

К 25 августа текущего года подрядчик должен выполнить инженерные изыскания и подготовить проектную документацию третьей очереди дублера.

Ранее сообщалось, что дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде будет построен по концессии.

Напомним, что дублер Гагарина предусматривает четыре очереди с мостовым переходом. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок.Стоимость строительства составит 47 млрд рублей.

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Теги:
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