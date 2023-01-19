Более 1200 заявлений на зачисление поступило в нижегородскую "Школу 800" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1200 заявлений на зачисление поступило в нижегородскую "Школу 800". Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на зачисление в корпус "Школы 800" в Верхних Печерах было подано 1 265 анкет.

Отметим, что в текущем учебном году в школу будет принято только 525 школьником. Таким образом, на одно место претендуют более двух человек.

Анкеты учеников будут проверяться до конца января.

Напомним, образовательный процесс в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах начнется 27 февраля.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом корпусе будут созданы дополнительные места.

Также ранее сообщалось, что учебный процесс в корпусах "Школы 800" в Сормовском и Автозаводском районах планируется начать 1 сентября 2023 года.