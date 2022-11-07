Программа поддержки российских авиаперевозчиков продлена на 2023 год Экономика

Правительство России продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Согласно информации, постановление уже подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и готовится к публикации.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что в федеральном бюджете на выплату субсидий российским авиакомпаниям заложено 25,3 млрд рублей. Но окончательная сумма выплат будет зависеть от количества перевезённых пассажиров, уточнили в ведомстве.

Напомним, программу компенсации расходов авиаперевозчиков запустили в апреле 2022 года после введённых рядом стран ограничений на полёты российских самолётов. Федеральные субсидии позволили компаниям сохранить количество рейсов на внутренних маршрутах.

Ранее сообщалось, что субсидированные авиабилеты из Нижнего Новгорода по 18 направлениям от шести авиаперевозчиков будут доступны до конца 2022 года.