Компания "Ивитек" расширит действующее производство бытовой химии в Богородске Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Компания "Ивитек" расширит действующее производство бытовой химии в Богородске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на производство будет установлено три новые линии, что позволит создать 10 рабочих мест. В эти работы будет инвестировано 30 млн рублей.

Напомним, ранее в "Ивитек" объявили о строительстве дополнительного производственно-складского комплекса. Новый корпус будет включать в себя лабораторию, производство жидких полуфабрикатов, изготовления тары, фасовки, комплектования, а также складов сырья и готовой продукции. Инвестпроект также будет реализован при поддержке Корпорации развития региона.

Как рассказа гендиректор компании Вадим Шенкер, Корпорация помогла увеличить мощность энергоснабжения на предприятии на 150 киловатт, что позволит не только расширить действующее производство, но и построить новый цех.

Увеличение энергомощности предприятия позволит в ближайшей перспективе увеличить объемы выпускаемой продукции на 40%. Сейчас этот показатель составляет 65 тонн в сутки.

Ранее сообщалось, что производитель бытовой химии "Синергетик" планирует расширить производство в Дзержинске.