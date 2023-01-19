Профориентационные мероприятия для несовершеннолетних состоятся в Арзамасе 2-3 февраля Общество

Арзамасский филиал Нижегородского центра занятости населения 2 и 3 февраля проведет профориентационные мероприятия для несовершеннолетних.

Встречи пройдут с 9.00 до 10.00.

Для несовершеннолетних граждан профконсультанты центра занятости проведут профориентационный урок "Кем стать?", в рамках которого ознакомят ребят с престижными видами профессий, а также наиболее популярными направлениями профессионального обучения.

Сотрудники центра занятости помогут оценить личные качества подростков и их мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, замотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.

Арзамасский филиал Нижегородского центра занятости находится по адресу: Арзамас, ул. Пландина, д.25а. Телефоны горячей линии: 8 (831 47) 2-98-16; 8-991-451-70-07; 8-904-791-57-48.