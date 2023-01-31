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Общество

Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси

31 января 2023 15:53  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

31 января в Нижнем Новгороде был запущен пилотный проект электротакси.

В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ставший одним из первых пассажиров нового такси.

Сейчас в Нижнем Новгороде установлено 44 зарядных станции, которые доступны и для частных владельцев. Для заказа у одного из агрегаторов будет доступно 180 электротакси Evolute I-pro, а в будущем их число планируется довести до 280 единиц.

Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси

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Теги:
Транспорт
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Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
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