Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси

31 января в Нижнем Новгороде был запущен пилотный проект электротакси.
В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ставший одним из первых пассажиров нового такси.
Сейчас в Нижнем Новгороде установлено 44 зарядных станции, которые доступны и для частных владельцев. Для заказа у одного из агрегаторов будет доступно 180 электротакси Evolute I-pro, а в будущем их число планируется довести до 280 единиц.
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