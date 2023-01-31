ОМК поддержала турнир по зимнему плаванию в Выксе Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Клуб "Выксунские моржи" организовал открытый чемпионат по зимнему плаванию в Выксе, на котором выступили пловцы из Нижнего Новгорода, Павлова, Арзамаса и Чебоксар. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Спортсменам нужно было преодолеть 25, 50 и 100 метров. Температура минус пять не испугала даже десятилетних участников, которые проплыли 12,5 метров. Победителей определили в 24 группах в зависимости от возраста и длины дистанции. Соревнования поддержала администрация Выксы и Объединенная металлургическая компания (ОМК).

Днем позже спортсмены представили Выксу на фестивале "Холодные игры", который прошел в Ворсме. Участникам предстояло пробежать с голым торсом, выполнить упражнение с гирей и проплыть в проруби. Выксунцы также соревновались в личных заплывах на 25, 50 и 100 метров и участвовали в командной эстафете. По итогам троеборья лучшим среди мужчин стал сотрудник выксунского завода ОМК Сергей Забозлаев, он же занял второе место в личном заплыве на 25 метров. Среди женщин лучшее время показала также сотрудница предприятия Елена Уланова, она стала третьей.

"Я впервые в жизни участвовал в таком многоборье. Эти соревнования в большей степени для любителей ледяной воды и острых ощущений. На финише эмоции переполняли. Бегом я занимаюсь уже 38 лет, а к клубу "Выксунские моржи" присоединился три года назад. Всем рекомендую последовать нашему примеру. Моржевание полезно для здоровья и укрепляет наш иммунитет, а это в свою очередь влияет на работоспособность", – отметил Сергей Забозлаев.