Эпидпорог по заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 24%

За прошедшую неделю - с 23 по 29 января - на территории Нижегородской области был отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста: эпидпорог в этой возрастной группе превышен на 24%. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению пока не превышен и находится на уровне прошлой недели, подчеркнули в ведомстве.
Среди вирусных заболеваний, которые преимущественно выявляли у нижегородцев на этой неделе, основную часть составляет грипп: его доля в общей массе респираторных вирусов составила 86,1%, а лабораторно было подтверждено 98 случаев. При этом отмечается увеличение находок вирусов гриппа В (до 66,3%).
Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 1 февраля в 4,5% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. При этом на карантин полностью закрыты пять школ.
Специалисты ведомства призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады. Кроме того следует ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа.
Прививку от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область прошла пик заболеваемости свиным гриппом.Напомним, 13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививочная кампания против гриппа в РФ завершена, и делать прививку теперь уже поздно. Однако сегодня президент России Владимир Путин поручил продолжить вакцинацию от гриппа в стране, несмотря на окончание массовой иммунизации. Глава государства отметил, что зима в России длинная, да и начало весны бывает нетёплым, поэтому повышать иммунитет особенно важно. "Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней", - подчеркнул президент.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+