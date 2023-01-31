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Общество

Эпидпорог по заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 24%

01 февраля 2023 12:00  [49] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 23 по 29 января - на территории Нижегородской области был отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста: эпидпорог в этой возрастной группе превышен на 24%. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению пока не превышен и находится на уровне прошлой недели, подчеркнули в ведомстве.

Среди вирусных заболеваний, которые преимущественно выявляли у нижегородцев на этой неделе, основную часть составляет грипп: его доля в общей массе респираторных вирусов составила 86,1%, а лабораторно было подтверждено 98 случаев. При этом отмечается увеличение находок вирусов гриппа В (до 66,3%).

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 1 февраля в 4,5% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. При этом на карантин полностью закрыты пять школ.

Специалисты ведомства призывают родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в школы и детсады. Кроме того следует ограничить посещение общественных мест людьми, не привитыми против гриппа.

Прививку  от гриппа сделали 46,5% жителей региона (1,4 млн человек), в том числе более 300 тысяч детей. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область прошла пик заболеваемости свиным гриппом.

Напомним, 13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививочная кампания против гриппа в РФ завершена, и делать прививку теперь уже поздно. Однако сегодня президент России Владимир Путин поручил продолжить вакцинацию от гриппа в стране, несмотря на окончание массовой иммунизации. Глава государства отметил, что зима в России длинная, да и начало весны бывает нетёплым, поэтому повышать иммунитет особенно важно. "Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней", - подчеркнул президент.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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