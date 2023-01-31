Вам решать!
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
01 февраля 2023 13:34  [31] Количество вагонов в скоростных поездах "Ласточка" сообщением Москва - Нижний Новгород увеличат к 23 февраля
01 февраля 2023 13:32  [40] Ряд домов по улице Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу КРТ
01 февраля 2023 12:48  [70] Минздрав: случаев заболевания корью на территории Нижегородской области не зафиксировано
01 февраля 2023 12:11  [89] Отделение женской консультации отремонтировали в Сосновской ЦРБ за 800 тысяч рублей
01 февраля 2023 12:00  [118] Эпидпорог по заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 24%
01 февраля 2023 11:56  [115] Новые программы изучения иностранных языков представили в Мининском университете
01 февраля 2023 11:47  [138] Совет муниципальных образований Нижегородской области запустил свои страницы в соцсетях
01 февраля 2023 11:32  [135] Сквер на площади Героев в Московском районе благоустроят за 62,2 млн рублей
01 февраля 2023 10:41  [129] Путин поручил правительству разработать программу льготной ипотеки для молодёжи
01 февраля 2023 10:32  [130] Объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%
Общество

Минздрав: случаев заболевания корью на территории Нижегородской области не зафиксировано

01 февраля 2023 12:48  [70] Общество
Ребёнок с визуальными проявлениями кори

Ребёнок с визуальными проявлениями кори

Фото: Викимедия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В России набирает обороты заболеваемость корью. Так, вспышка болезни зафиксирована в Новосибирской области, где на прошлой неделе выявлено 45 случаев, из них 17 детей. Как сообщал телеканал "360", в регион инфекцию завёз мигрант из Средней Азии.

Российские эксперты-инфекционисты заявляют, что рост числа заболевших в стране может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19. Ещё одна важная причина - нежелание взрослых ревакцинироваться от кори. Как поясняют медики, основная часть населения страны ходит с прививками, сделанными в детстве.

НИА "Нижний Новгород" выяснил в Минздраве Нижегородской области, как обстоят дела с данной инфекцией в нашем регионе, и где можно сделать необходимую прививку.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 31 января случаев заболевания корью на территории Нижегородской области не зафиксировано.

Специалисты напомнили, что прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являются обязательными.

Моновакцина против кори для взрослых имеется во всех поликлиниках региона. Комплексная вакцина "корь-краснуха-эпидемический паротит" для детей также имеется во всех детских поликлиниках.

В Нижегородской области в наличии имеется достаточный запас данных вакцин, подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве напомнили, что вакцинация осуществляется по следующему календарному плану:

- детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет;

- взрослым в возрасте до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках. Взрослых прививают двукратно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев.

Основанием для проведения вакцинации также может стать неблагоприятная эпидситуация либо контакт человека с источником инфекции.

Напомним, согласно данным, опубликованным экспертами Всемирной организации здравоохранения, число детей, которые пропустили дозу вакцины против кори в 2021 году, насчитывает 40 млн - это рекордный показатель за последние годы. Так, в прошлом году 14,7 млн детей пропустили вторую дозу вакцинации, а 25 млн малышей не сделали прививку вовсе. В 2021 году во всём мире зарегистрировали 9 млн случаев инфицирования корью, причём 128 тысяч из них закончились смертью маленьких пациентов. Кроме того, в 22 странах наблюдались крупные вспышки заболевания.

СПРАВКА:

Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Препаратов для специфического лечения кори не разработано.

Корь является одним из самых заразных вирусов для человека, но её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Здоровье Инфекция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph