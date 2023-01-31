Минздрав: случаев заболевания корью на территории Нижегородской области не зафиксировано Общество

Ребёнок с визуальными проявлениями кори Фото: Викимедия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В России набирает обороты заболеваемость корью. Так, вспышка болезни зафиксирована в Новосибирской области, где на прошлой неделе выявлено 45 случаев, из них 17 детей. Как сообщал телеканал "360", в регион инфекцию завёз мигрант из Средней Азии.

Российские эксперты-инфекционисты заявляют, что рост числа заболевших в стране может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19. Ещё одна важная причина - нежелание взрослых ревакцинироваться от кори. Как поясняют медики, основная часть населения страны ходит с прививками, сделанными в детстве.

НИА "Нижний Новгород" выяснил в Минздраве Нижегородской области, как обстоят дела с данной инфекцией в нашем регионе, и где можно сделать необходимую прививку.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 31 января случаев заболевания корью на территории Нижегородской области не зафиксировано.

Специалисты напомнили, что прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являются обязательными.

Моновакцина против кори для взрослых имеется во всех поликлиниках региона. Комплексная вакцина "корь-краснуха-эпидемический паротит" для детей также имеется во всех детских поликлиниках.

В Нижегородской области в наличии имеется достаточный запас данных вакцин, подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве напомнили, что вакцинация осуществляется по следующему календарному плану:

- детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет;

- взрослым в возрасте до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках. Взрослых прививают двукратно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев.

Основанием для проведения вакцинации также может стать неблагоприятная эпидситуация либо контакт человека с источником инфекции.

Напомним, согласно данным, опубликованным экспертами Всемирной организации здравоохранения, число детей, которые пропустили дозу вакцины против кори в 2021 году, насчитывает 40 млн - это рекордный показатель за последние годы. Так, в прошлом году 14,7 млн детей пропустили вторую дозу вакцинации, а 25 млн малышей не сделали прививку вовсе. В 2021 году во всём мире зарегистрировали 9 млн случаев инфицирования корью, причём 128 тысяч из них закончились смертью маленьких пациентов. Кроме того, в 22 странах наблюдались крупные вспышки заболевания.

СПРАВКА:

Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Препаратов для специфического лечения кори не разработано.

Корь является одним из самых заразных вирусов для человека, но её почти полностью можно предотвратить с помощью вакцинации в раннем возрасте. Для создания коллективного иммунитета необходим охват двухэтапной вакцинацией 95% детей.