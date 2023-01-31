Глеб Никитин и Роман Головченко возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле Политика

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

В Нижний Новгород с официальным визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В аэропорту у трапа самолёта его встретили представители регионального правительства - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, замгубернатора Андрей Бетин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

В рамках официальных мероприятий чиновники отправились в Нижегородский кремль, где возложили цветы к Вечному огню.

Затем гостей ждала экскурсия по территории кремля, в ходе которой они посетили Михайло-Архангельский собор, Аллею воинской славы, колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Как ранее рассказали в пресс-службе облправительства, Роман Головченко намерен посетить ряд региональных предприятий.

Также запланированы рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь и главы принимающего региона, бизнес-форум и презентация трамвая "МиНиН" совместного российско-белорусского производства.

Напомним, визит официального лица будет трёхдневным. Затем Роман Головченко в рамках международной поездки также посетит Ульяновскую область и Алматы в Казахстане.