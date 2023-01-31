Премьер-министр Республики Беларусь ознакомился с промышленным и научно-образовательным потенциалом Нижегородской области Политика

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко провели рабочую встречу в Кремле, в ходе которой глава региона представил иностранной делегации промышленный и научно-образовательный потенциал области.

Как рассказал Глеб Никитин, что Республика Беларусь занимает ведущее место среди рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров региона.

Губернатор добавил, что в рамках сотрудничества между республикой и Нижегородской областью работают группы Совета делового сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, строительства, образования и науки, а для укрепления экономических, деловых связей и развития туризма в марте будут запущены регулярные авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском.

Кроме того, прорабатывается вопрос об организации прямого железнодорожного сообщения между Нижним Новгородом и Минском.

Роман Головченко подчеркнул, что перечень сфер сотрудничества с Нижегородской областью в последние годы значительно расширился.

По его словам, это партнерство развивается органично, так как у сторон схожая промышленная структура, схожие макроэкономические показатели. Внешнеторговая деятельность также сбалансирована: экспорт и импорт занимают примерно равные доли в структуре товарооборота.

Глеб Никитин отметил, что стороны планируют взаимодействовать в сельском хозяйстве, в сферах высоких технологий, науки и образования, культуры.

Также в ходе визита руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов представил Роману Головченко выставку, включающую в себя старопечатные книги, исторически связанные с территорией Белоруссии, документы об участии дивизий горьковского формирования в боях на территории Белоруссии в период Великой Отечественной войны, о помощи населению и фронтовикам и об участии горьковчан в восстановлении освобожденных областей.

Ранее Глеб Никитин и Роман Головченко возложили цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле.

Напомним, визит официального лица будет трёхдневным. Затем Роман Головченко в рамках международной поездки также посетит Ульяновскую область и Алматы в Казахстане.