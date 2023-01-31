Сотрудника ДУКа в Автозаводском районе убило током в подвале дома

Гострудинспекция в Нижегородской области начала расследование несчастного случая в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в результате которого погиб сотрудник домоуправляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, ночью 31 января 42 летний работник ООО "Современные муниципальные технологии" направился проверять работу насоса в затопленном подвальном помещении жилого многоквартирного дома на проспекте Окрября.
В ходе проведения работ мужчину ударило током, в результате чего он скончался.
Гострудинспекция выясняет все обстоятельства и причины происшедшего.
Напомним, групповой несчастный случай со смертельным исходом произошёл недавно в Приокском районе Нижнего Новгорода в подвале одного из жилых домов. В ходе аварийных работ двое рабочих упали в кипяток и погибли от термических ожогов.
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