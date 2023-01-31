Роман Головченко высоко оценил качество нижегородского трамвая "МиНиН" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко высоко оценил качество нижегородского трамвая "МиНиН".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, премьер вместе с главой региона Глебом Никитиным совершили поездку на трамвае "МиНиН", который выпускается в Ворсме на российско-белорусском предприятии "Нижэкотранс".

Глеб Никитин напомнил, что открытие производства трамваев на площадке Ворсмы прошло в декабре 2023 года, при участии посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого. Дизайн вагона и отделка кабины разработаны эксклюзивно для Нижнего новгорода, отметил губернатор.

Выход на маршрут трамваев "МиНиН" в перспективе повысит узнаваемость Нижнего Новгорода. Кроме того, стартовавшее обновление инфраструктуры электротранспорта в областном центре позволит нижегородцам и гостям города с комфортом передвигаться на таких видах городского транспорта.

В настоящее время новый вагон проходит обкатку и приемку, а затем выйдет на пассажирские маршруты в областном центре.

Ранее сообщалось, что экономику и инновации обсудили представители Нижегородской области и Республики Беларусь.