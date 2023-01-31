Уголовное дело о покушении на убийство заведено на нижегородку, избившую своего мужа Происшествия

Фото: "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"

Уголовное дело о покушении на убийство заведено на нижегородку, избившую своего мужа. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, 31 января нетрезвая 38-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet, сбила 39-летнего мужчину, после чего избила его. Кроме того, был сбит второй мужчина и повреждены 7 припаркованных автомобилей.

Как рассказывают очевидцы, причиной нападения женщины стала ревность. Она узнала о возможной измене мужа и приехала на улицу Львовскую, где он находился с якобы любовницей.

У мужа нападавшей диагностирован перелом лодыжки и другие повреждения. Второму пострадавшему вред здоровью не причинен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (покушение на убийство).