Глеб Никитин и Герман Греф провели рабочую встречу о реализации совместных проектов в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Губернатор Глеб Никитин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф провели рабочую встречу, посвященную вопросам реализации совместных проектов в Нижегородской области.

Как рассказал Глеб Никитин, сейчас совместно с банком реализуются проекты в сфере образования, ИТ, общественного транспорта и других направлениях.

Так, ведется совместная работа над созданием новых школьных мест в рамках нацпроекта "Образование". Также со Сбером подписано соглашение о сотрудничестве в создании межвузовского IT-кампуса.

Глеб Никитин подчеркнул, что за последние 20 лет в Нижнем Новгороде накоплена уникальная экспертиза в области сопряженного дизайна аппаратного и программного обеспечения, ИИ и рекомендательных систем, кибербезопасности, инженерного моделирования и других сфер цифровой экономики.

Этот опыт используется в качестве основы для подготовки учебных планов IT-кампуса. На данный момент разработаны три таких плана.

Также Глеб Никитин и Герман Греф обсудили совместные проекты по реализации ESG-повестки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Сбербанк станут вместе развивать ОЭЗ "Кулибин".

Кроме того, в июне 2022 года нижегородское правительство подписало со Сбербанком "зеленый меморандум" и соглашение о реализации социальных и бонусных программ "Карты жителя".