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Общество

Олег Лавричев - в Волгограде на праздновании 80-летия Победы в Сталинградской битве

02 февраля 2023 19:21  [49] Общество

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 1 и 2 февраля побывал в Волгограде по приглашению спикера местной Думы и присоединился к памятным мероприятиям в честь 80-летия со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Среди почётных гостей на мемориальных торжествах также присутствовали представители органов власти из Элисты, Новосибирска, Норильска и Самары.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Павших Борцов в центре Волгограда все гости отправились почтить память погибших бойцов и офицеров, защищавших Сталинград, на Мамаев курган. Члены официальных делегаций также возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы и к могиле маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова, поднялись к подножию скульптуры "Родина-мать зовёт" и посетили музей-панораму "Сталинградская битва".

Олег Лавричев также принял участие в параде воинских частей Волгоградского территориального гарнизона, в котором было задействовано около 1,5 тысяч человек. В составе механизированной колонны проехали танки Т-34 и Т-90, автомобили "Газ-67", "Газ-69", "ЗИС-5", мотоциклы М-72, БМП, БТР, пушки, гаубицы и другая техника. В завершение парада над площадью пролетели самолёты АН-2, которые сбросили поздравительные листовки.

Фото: Андрей Большаков, пресс-служба губернатора Волгоградской области

Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде

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02 февраля 2023 19:21Олег Лавричев - в Волгограде на праздновании 80-летия Победы в Сталинградской битве
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