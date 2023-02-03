Более 400 человек участвуют в форуме "Практическая кардиология: достижения и перспективы" в Нижнем Новгороде

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Более 400 человек участвуют в форуме "Практическая кардиология: достижения и перспективы", проходящем в Нижнем Новгороде 3-4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в рамках мероприятия Российское кардиологическое общество также организует VII
В форуме принимают участие специалисты со всей России, а также гости из Республики Беларусь. Кардиологи, терапевты, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги и специалисты смежных специальностей делятся друг с другом научными докладами и лучшими медицинскими практиками.
На форуме будут затронуты темы современной кардиологической практики, КТ- и МРТ-диагностики сердца и сосудов и коморбидности в кардиологии. Отдельное внимание будет уделено докладу об успехах нижегородской медицины в борьбе с заболеваниями системы кровообращения в 2022 году.
Ранее сообщалось, что специалисты аритмологического центра больницы им. Семашко ежегодно проводят около 2 тысяч консультаций пациентам с кардиопатологиями.
Также напомним, что более 14 тысяч нижегородцев с заболеваниями сердца получили лекарства по федеральной льготной программе.
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