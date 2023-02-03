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Общество

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Балахне, Дзержинске и Кстове 8-10 февраля

06 февраля 2023 09:52  [94] Общество

Профориентационные мероприятия для безработных жителей региона пройдут на этой неделе в филиалах Нижегородского центра занятости населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в Балахнинском филиале встреча запланирована на 8 февраля с 9:30 до 12:00, в Дзержинском филиале – 9 февраля с 11:00 до 12:00, в Кстовском филиале – 10 февраля с 9:00 до 10:00.

В рамках мероприятий для безработных состоятся групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости смены направления сферы деятельности.

Кроме того, на мероприятиях будут присутствовать карьерные консультанты, которые дадут рекомендации по составлению успешного резюме и подскажут, как вести себя при прохождения собеседования.

Подробную информацию можно уточнить филиалы Нижегородского ЦЗН.

Напомним, что заседания клубов работодателей пройдут в Нижегородской области. 7 февраля мероприятие запланировал Саровский филиал Нижегородского центра занятости, 10 февраля – Борский филиал.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут воспользоваться всеми услугами службы занятости населения онлайн. В частности, в личном кабинете на сайте "Работа в России" могут воспользоваться услугами по профориентации и переобучению, психологической поддержке безработных, их адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела или при переезде в другой регион.

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Теги:
Занятость и безработица Трудоустройство
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