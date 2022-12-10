Движение трамваев №6 и №7 в Сормовском районе возобновлено на участке до станции "Варя"

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Движение трамваев №6 и №7 вдоль Сормовского шоссе возобновлено на участке до станции "Варя". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, 30 декабря на маршрут вышли 6 трамваев.
С 31 декабря трамвайные вагоны в часы-пик будут курсировать с интервалом 5-6 минут, в межпиковые часы – 7-8 минут, в выходные и праздничные дни – 7-10 минут.
Реконструкция трамвайных путей в Сормовском районе продолжится и дальше.
Напомним, движение трамваев №6 и №7 в связи с модернизацией трамвайных путей было приостановлено 5 ноября в связи с связи с масштабной модернизацией электротранспорта в Нижнем Новгороде.
Кроме того, в столице Приволжья по концессии будет создана электробусно-троллейбусная сеть.
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